"Дубинки, слезоточивый газ". Митинг под Радой перерос в столкновения

Участники акции применили силу против правоохранителей.

В Киеве под Радой во время митинга были столкновения twitter.com/MVS_UA

Во вторник утром, 19 июня, в Киеве возле центрального входа в здание Верховной Рады началась акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Под парламентом были столкновения, сообщил телеканал "Прямой", который ведел прямую трансляцию с места происшествия.

По его данным, участники митинга применили против правоохранителей дубинки и слезоточивый газ.

Напомним, в октябре 2017 года под стенами Рады началась акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", активисты разбили палаточный городок. В начале марта 2018-го палаточный городок снесли, правоохранители задержали более 100 протестующих, были изъяты гранаты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram