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"Дубинки, слезоточивый газ". Митинг под Радой перерос в столкновения

Сегодня, 11:52

Участники акции применили силу против правоохранителей.

Киев,митинг
В Киеве под Радой во время митинга были столкновения twitter.com/MVS_UA
Во вторник утром, 19 июня, в Киеве возле центрального входа в здание Верховной Рады началась акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Под парламентом были столкновения, сообщил телеканал "Прямой", который ведел прямую трансляцию с места происшествия.

По его данным, участники митинга применили против правоохранителей дубинки и слезоточивый газ.

Напомним, в октябре 2017 года под стенами Рады началась акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", активисты разбили палаточный городок. В начале марта 2018-го палаточный городок снесли, правоохранители задержали более 100 протестующих, были изъяты гранаты.

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Теги:  
Киев, Рада, митинг, столкновения
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