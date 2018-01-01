Дубинский начал выкладывать посты с закрытой Facebook-страницы Порошенко

По мнению журналиста, президент Украины "живет в собственной виртуальной реальности".

Петр Порошенко El Pais

Журналист Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале скриншот одного из постов с найденной им накануне тайной Facebook-страницы президента Украины Петра Порошенко.

"Сейчас вы можете рассмеяться, но Петр Алексеевич постоянно ищет выход из ситуации с мятыми костюмами. На личной странице в ФБ, которую он ведет под псевдонимом Peter Lions, Петр Алексеевич даже запостил гид по мужскому стилю (за день до своих именин)", - написал Дубинский.

По мнению журналиста, это "в очередной раз подтверждает версию о том, что Порошенко живет в собственной виртуальной реальности".



"В ней он - в образе Питтера Пена - ходит в идеальном костюме, борется с коррупцией, пользуется уважением в мире и побеждает Путина", - написал Дубинский, приложив фото с выступления Порошенко на празднике молодого вина в Одессе в 2016 году, на котором президент запечатлен в мятом пиджаке.

Мятый костюм Петра Порошенко неоднократно становился предметом горячих обсуждений в Сети. Например, во время визита в Нидерланды в ноябре 2015 года. Правда, тогда больше внимания привлекли его брюки.

А во время встречи с президентом США Бараком Обамой в апреле 2016-го пользователи Сети обратили внимание на неидеально выглаженный пиджак Порошенко.

Впрочем, эксперты считают, что виной тому - недосмотр жены или протокольных служб.

Ранее Александр Дубинский заявил, что ему удалось отыскать подлинную страницу Петра Порошенко в Facebook. Журналист утверждает, что Порошенко ведет страницу в соцсети под никнеймом Peter Lions (Петр Лев). "На протяжении 4,5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена", - сообщил он.

После деанонимизации Порошенко Дубинский также раскрыл страницы членов семьи, а также представителей ближайшего окружения главы государства, - все они скрываются в соцсети под вымышлеными именами.

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