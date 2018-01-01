Дубинский об "убийстве" Бабченко: Слово пи*дец не передает всех красок этой ситуации

По мнению журналиста, операция служила прикрытием для передела на рынке оружия.

УНИАН

Спецоперация СБУ по предотвращению убийства Аркадия Бабченко была прикрытием для устранения конкуренции на рынке оружия, считает журналист Александр Дубинский.

"Если вы еще не поняли, то итог истории с Бабченко - это просто кромешный пи*дец. Одна группа СБУшников взяла заказ на устранение бизнесмена Германа. Которого решено подставить и обвинить в заказном убийстве", - пишет Дубинский в фейсбуке.

По его мнению, Герман должен был передать деньги киллеру, после чего их обоих должны "повязать".

"У киллера затем взять показания на организатора. И закрыть его навсегда в тюрьму.

Киллер оказывается сознательным, и идет к другой группе СБУшников, которой сообщает о том, что его нанимают убить Бабченко. Эта группа в свою очередь бежит к руководству СБУ, чтобы выслужиться. И сообщает о готовящемся покушении", - продолжает журналист, отметив, что операция была ничем иным, как прикрытием передела на рынке оружия.

"Оказывается, что весь этот цирк был заказным представлением для устранения бизнесмена с рынка оружия. Слово пи*дец не передает всех красок этой ситуации. Вы представляете уровень доверия к спецслужбам и нашей стране в мире после этой истории? Клоуны просто помножили нас на ноль" - подытожил Дубинский.

Во вторник, 29 мая, стало известно об убийстве проживающего в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко, которое подтвердили украинские власти. Сообщалось, что журналист был убит в подъезде своего дома в Киеве.

Однако на следующий день на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак сообщил, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации с целью предотвратить покушение на Бабченко. Тогда же перед публикой появился и сам журналист.

В организации несостоявшегося преступления власти Украины обвинили гражданина страны Бориса Германа. Он был задержан в Киеве в среду. В четверг, 31 мая, суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

В тот же день украинец Алексей Цымбалюк, бывший монах и участник АТО, сообщил, что был нанят в качестве исполнителя покушения на Бабченко. По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, завербовав Германа и заплатив ему тысяч.

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