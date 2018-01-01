Духота и грязные матрасы. Что изменилось после повышения цен на проезд в поездах: видео

В пассажирских вагонах практически ничего не изменилось.
ТСН выяснила, изменилось ли качество услуг "Укрзализныци" после подорожания билетов.
Журналисты сообщают, что в вагонах практически ничего не изменилось — грязные матрасы, старые спальные места, обшарпанные стены и отсутствие кондиционера в плацкарте.
В ведомстве убеждают, что не все так плохо — билеты можно купить онлайн, поезда ездят быстрее, и постель, почти вся, новая. В плацкарте стоимость билета в среднем выросла на 30 грн, в купе — на 50.
Напомним, "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Второй этап повышения должен состояться с 1 октября.
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