Духота и грязные матрасы. Что изменилось после повышения цен на проезд в поездах: видео

В пассажирских вагонах практически ничего не изменилось.

В Украине подорожали ж/д-билеты УНИАН

Недавно в Украине снова. Цены, убеждают в "Укрзализныце", не повышали уже 4 года, поэтому время пришло.

ТСН выяснила, изменилось ли качество услуг "Укрзализныци" после подорожания билетов.

Журналисты сообщают, что в вагонах практически ничего не изменилось — грязные матрасы, старые спальные места, обшарпанные стены и отсутствие кондиционера в плацкарте.

В ведомстве убеждают, что не все так плохо — билеты можно купить онлайн, поезда ездят быстрее, и постель, почти вся, новая. В плацкарте стоимость билета в среднем выросла на 30 грн, в купе — на 50.

Напомним, "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Второй этап повышения должен состояться с 1 октября.

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