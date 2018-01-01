Дунай разбушевался. На Одесчине половодье подтопило треть Вилково

Информацию обнародовал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

городе Вилково , что на Одесчине, оказалась подтоплена треть улиц.

Соотвествующую информацию на своей странице в социальной сети Facebook обнародовал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"За ночь уровень воды поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см. Ветер с моря примерно 20 м/с, высокая волна. Подтоплены почти 30% улиц города. В домах воды пока нет", – говорится в тексте.

Бойченко также сообщил о том, что с подвозом продовольствия нет никаких проблем. "В случае необходимости подготовлены места для размещения людей. Ситуация на постоянном контроле главы области", – подытожил он.

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают - в ближайшее время стоит ожидать подтопление половины территории Вилково.

"Днем 1 апреля на украинском участке реки Дуная в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением нагонного ветра в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 сантиметров над нулем поста, при которой подтопляется 50% города Вилково", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате паводка на Закарпатье оказалось подтоплено более 900 домов.