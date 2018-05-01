"Два дня молила о помощи". В Киеве в квартире "забыли" 82-летнюю парализованную женщину

Несчастную пенсионерку оставили в многоэтажном доме на проспекте Павла Тычины.
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей, пожилая женщина, прикованная к кровати, около двух суток провела одна в закрытой квартире.
Соседи услышали ее призывы о помощи и вызвали полицию со спасателями. Те взломали замок и прошли в квартиру. Пожилую женщину нашли лежащей без движения в одной из комнат.
Она заявила полицейским, что последние три года не может встать с кровати. Обычно за ней ухаживал племянник, однако последние двое суток она была брошена на произвол судьбы.
Прибывшие медики осмотрели женщину и оказали ей необходимую помощь.
Полиция проинформировала городские социальные службы, которые сейчас занимаются данным делом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что пьяная мать-убийца бросила девятимесячного ребенка с моста в реку.
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