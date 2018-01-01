Двое украинцев получили по 180 лет тюрьмы в Греции

По словам адвоката, изначально им грозило 630 лет.

Петр Литвинчук (слева) и Сергей Шваюк

Двое украинских моряков приговорены к 180 лет тюремного заключения в Греции.

Как сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на переводчицу прокуратуры греческого города Пирей Лидию Костив, Сергей Шваюк и Петр Литвинчук осуждены за перевозку нелегальных мигрантов.

Их также признали виновными в незаконном пересечение границ страны ЕС и создании опасности для жизни людей из-за "перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств". "При задержании у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой", - отметила Костив.

По словам адвоката Захарияса Кессеса, кроме Литвинчука и Шваюка на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

"При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой", - подчеркнул адвокат.

В марте этого года 40-летний украинский моряк Денис Бровченко получил 180 лет тюрьмы по аналогичному обвинению. До того сообщалось о сотнях украинских моряков, задержанных в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

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