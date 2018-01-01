Двойное убийство на Запорожье. Ранее судимый зарезал военного и мать двоих детей

Военный, по предварительной информации, покинул часть самовольно.
Убийство произошло в Розовском районе Запорожской области, сообщил источник УНИАН в полиции.
Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1988 года рождения.
У погибшей женщины остались двое несовершеннолетних детей. Военный, по предварительной информации, покинул часть самовольно.
На место происшествия прибыли представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, воинской части и руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Задержан ли подозреваемый, не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине женщина зарезала мужа и сымитировала самоубийство.