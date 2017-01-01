"Дякуємо". В сети появился трогательный ролик о детях и украинских военнослужащих

Украинскому ведомству откровенно удался новый ролик в стиле социальной рекламы.

Скриншот из видео

Министерство информационной политики Украины опубликовало на портале YouTube видео, посвященное детям и украинским военнослужащим.

"После бессонных ночей на ночных дежурствах, после пробуждений от звуков "Градов", после сырого холодного окопа, после взглядов раненых собратьев, которые умирали у тебя на глазах... Так трогательно прочитать слово "Спасибо". Спасибо всем, кто стоит на защите нашей Родины, не забывайте о них!", - говорится в описании ролика.

В видео группа детей рассаживается по местам в автобусе. Внезапно один мальчик замечает сидящую на лавочке девушку-военнослужащую ВСУ. Он начинает писать пальцем по запотевшему стеклу и зовет других детей сделать то же самое. Автобус отъезжает, девушка смотрит на него и видит, что дети написали слово "Дякуємо" и машут ей руками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на американском телеканале CNN начали показывать ролик об Украине.