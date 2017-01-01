"Е**нутый черт". Пользователей сети разгневал рассказ Захарченко о "покупке" планов ВСУ

Главарь "ДНР" четко выдерживает принцип - одна история у него всегда изумительнее другой.

Александр Захарченко nahnews.org

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко объявил о том, что покупал у украинских военнослужащих секретную информацию.

Свое заявление он сделал в интервью создателям Youtube-канала WarDoc.

По словам Захарченко, он за два с половиной часа "раздобыл" сведения о якобы очередной атаке ВСУ на временно оккупированный Донецк.

При этом конкретные суммы уплаченных денег главарь террористов "ДНР" называть не стал.

"При такой сговорчивости украинских военных, не думаю, что будет большой проблемой купить планы их генерального штаба, были бы деньги", - добавил Захарченко.

Интернет-пользователей разозлили такие рассказы главаря террористов.

"Полнейший кретин", "Е**нутый черт", Мразь ты сам мародер и гнида", - не стеснялись в выражениях они.

YouTube

Напомним, ранее Захарченко грозился захватить Киев и вернуть скифское золото в Крым.