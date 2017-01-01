"Еб*шить их". Опубликована стенограмма полицейских переговоров во время перестрелки в Княжичах

Из разговоров высокопоставленных сотрудников полиции понемногу вырисовывается новая картина инцидента.

Стало известно содержание стенограммы разговоров, которое вело по мобильным телефонам руководство полиции столицы Украины во время перестрелки в Княжичах.

Об этом сообщает портал "Вести" со ссылкой на собственные источники. Из разговоров высокопоставленных полицейских стало понятно, что на протяжении всего 3 декабря осуществлялась слежка за подозреваемыми в грабежах, которые передвигались на микроавтобусе модели Mercedes Vito. Те ездили на "разборку", побывали в городе Ирпень, а потом вообще исчезли из поля зрения полицейских.

Фотокопия стенограммы "Вести"

Стенограмма выглядит следующим образом:

"00.39. Автомобиль объявился в Княжичах. "Крутятся с заляпанными номерами", - сообщили друг другу руководители той "спецоперации" (начальник управления Уголовного розыска Киева Леонид Курята и начальник Управления оперативной службы Игорь Иващенко).

00.52. Иващенко доложил Куряте, что видит людей в тактической одежде, которые кружат вокруг дома.

- Сколько там людей? – интересуется Курята.

- Трех видел, остальных не видим, но там должно быть человек 6-8, - отвечает Иващенко.

- Ну отлично. Возле нашего дома? Мы хоть не ошиблись домом?

- Да ну, вы что под….ваете или что?

Дальше из разговора становится ясно, что на автомобиль подозреваемых был установлен "жучок", но он перестал работать.

- "Шайбу" мы на джип поставили. Эта шайба перестала работать. Скорей всего − они глушилку кинули в машине своей. Понял? Внутри дома, понимаете, что связи может и не быть, - говорит оперативник.

01.04. Полицейские говорят, что потеряли автомобиль из виду. "Где она стоит, мы не понимаем". Потом договаривают расстрелять его на выезде из Княжичей. Но людей мало, поэтому предлагают "поднять еще кого-то". Для этого звонят Герману (по всей вероятности, начальнику Шевченковского отделения полиции Герману Приступе – ред.).

01.15. Курята говорит с дежурной частью ГУНП в Киеве, обменивает номерами телефонов с группой КОРД, которая выехала для оказания поддержки. Также. дежурный сообщает, что "Крищенко (начальник полиции Киева) посоветовал звонить "Беркуту", но у тех занято.

01.18. Выясняется, что четыре неизвестных заходят в недостроенный дом.

- Напротив нашей "телки", правильно? – спрашивает Курята.

- Да, и мои где-то в недостроенном доме сидели. А если мои отзвонились и дали информацию. Значит не туда они зашли, - отвечает Курята.

01.20. Оперативники видят, как в соседнем доме четверо неизвестных перелазят через забор и ломают окна в доме, только не в том, где находится засада.

01.21. Появляются по очереди два джипа Toyota Land Cruiser, которые колесят по окрестностям. Разведчики видят, что четверо неизвестных крутятся возле дома – светят фонариками. А на место из Киева к полицейским приезжает подкрепление.

02.54. Спустя больше чем через час наблюдатели приходят к выводу, что у бандитов что-то не получается.

- Они походу напротив этого дома стоят и что-то у них не получается. Мы тоже видели, что по Корнейчука прошелся один с фонариком, на все дома посветил. Лестницы были подготовлены заранее, а сейчас возле этого дома крутятся, фонариком светят, - докладывает один из оперативников Куряте. Полицейские принимают решение ждать, потому что ничего не понимают.

04.35. Один из оперативников докладывает Куряте, что с разведчиками возникла проблема.

- Ну так надо еба…ить их, выбегайте, принимайте их всех, если что, то разбой с разведчиком будет, то они у него все позабирали. Ты понял. Вменят этим уродам… Давайте, все, захватываем.

04.53. Курята звонит Крищенко и сообщает, что произошло ЧП.

- Приняли наших этих самых, мы не понимаем кто приняли, слышим. Что в доме приняли этих наших разведчиков, начали захватывать, а это оказалось ВДСО приехало, есть… мы не можем понять, по-моему, есть двухсотый и раненные, надо сюда скорые, не могу дежурному по городу дозвониться.

- Е..ать, подожди!

- Началась перестрелка, б… Дежурный по городу чтобы сюда скорые направил. Тихая, 1. Княжичи, да.

05.05. Курята опять набирает Крищенко.

- Два двухсотых точно, для остальных мы не будем ждать скорую. Пока живы, погрузили в бус три человека и погнали в больницу, три человека еще, все сотрудники полиции.

- Двухсотые кто? Семерочники и ДСОшники? – уточняет Крищенко. И интересуется деталями инцидента.

Курята объясняет, что по переговорам услышали, как "жулики задерживают разведчиков и начинают бить".

- Иваха говорит, они их сейчас убьют, ну говорит давай, задерживаем. Побежали эти задерживать и получилось так, что их. Я так понимаю, наших разведчиков в наручниках уже вывели к машине, только не видно было какая машина. КОРД подъезжает, стоят и т.д. и те начинают валить, ну вот рассказывают, что охрана начинает… и те лупят…

- Ну а КОРД подъехал, кричал: "Стоять, полиция"? – спрашивает Крищенко.

Курята отвечает утвердительно.

- А охрана подъезжала без этих самых, без проблесковых. Без ничего?

- Та без ничего, они стояли на этот самом, машина то с синими номерами, но этого не видно, а КОРД с двух сторон их окружал, те начали стрелять и те начали стрелять, вот и результат, - ответил Курята. Дальше он предположил, что охрана "зацепилась за одним из бусов, который по селу катался", возможно разведчиков приняли за бандитов.

- А те разведчики не могли сказать, что мы менты? – интересуется Крищенко.

- Та непонятно что… те ж начали жестко принимать, может и говорили, но они сказали, что их бандиты принимают, понимаете? Бандиты тоже в спецодежде должны были быть, - отвечает Курята.

- Слыш, а бандиты где были в это время?

Курята оправдывается, что "бандиты искали лестницы, потом у них что-то "переигралось" или их эта охрана напугала".

- Бус катался и они поехали в Киев, в Киеве бус приняли, а бандитов нету…

- Сейчас наши веселые времена закончатся. Если не посадят, то повыгоняют, - подытожил Крищенко.

ночью в Княжичах под Киевом, где были убиты сотрудники Броварского управления охраны - 24-летний Сергей Орлов, 25-летний Евгений Куртев, оперативники полиции Киева - 25-летний Юлиан Рудько, 29-летний Александр Маница и майор КОРДа 31-летний Виталий Валецкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полицейский-фигурант перестрелки в Княжичах восстановился на работе через суд.