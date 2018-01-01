"Еб***ый страшный сон". Сторонник "ДНР" откровенно рассказал о происходящем

Пособник боевиков посетовал на ненависть и агрессию со стороны мирного населения.

Боевики утомили и разозлили местных жителей Донбасса Фото: Reuters

Пророссийский блогер из оккупированной Макеевки рассказал о стандартной ситуации, которая сопровождает боевиков "ДНР" на оккупированных территориях Донбасса.

В соцсети он сообщил, что не смог доехать домой, поскольку очередные стрельбы боевиков спровоцировали в городе огромную пробку. Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter разместил скриншот с жалобами.

"Лично я решил пешочком пройтись пару километров, так быстрее все равно, но такого количества ненависти я уже давно не испытывал… И да, хотелось уже идти и идти, не оглядываясь, в сторону границы с Россией, да хоть в глушь, в Саратов, а потом, забыть все эти годы как е,***ый страшный сон. Жаль, нету пресловутой "бабушки в Саратове"… Некуда идти", - пожаловался пособник боевиков.

Фото: Twitter/Necro Mancer

Напомним, в зоне проведения ООС на Донбассе произошел конфуз с иностранными фанатами, пытавшимися добраться в Россию на матч мирового футбольного первенства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram