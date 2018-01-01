Ехавшие на ЧМ-2018 в Россию швейцарские фанаты едва не угодили в "ДНР": подробности

Вкратце эту новость можно охарактеризовать так - "Дело Ивана Сусанина живет и процветает".

Обычно именно так болельщики сборной Швейцарии и выглядят "Чемпионат"

В зоне проведения ООС на Донбасс произошел конфуз с иностранными фанатами, пытавшимися добраться в Россию на матч мирового футбольного первенства.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала волонтер Анна Домбровская.

По ее словам, навигатор микроавтобуса, на котором ехали в Ростов-на-Дону небольшой коллектив фанатов футбола, проложил путь через оккупированный боевиками "ДНР" Донецк.

"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке. Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону!", − написала Домбровская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России перед ЧМ-2018 ограбили болельщиков-иностранцев.







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