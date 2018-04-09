Экипаж российского судна "Норд" не пересек админграницу с Крымом - пограничники

Информацию подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Судно "Норд" Politeka

Сотрудники украинской Госпогранслужбы в ночь с воскресенья на понедельник, с 8 на 9 апреля, не пропустили моряков с судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" в аннексированный Россией полуостров Крым.

Такое сообщение было опубликовано в соцсети Facebook на странице "Гражданская блокада Крыма".

"Сегодня ночью команда судна "Норд", 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу "Чонгар", чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по "аусвайсам", - говорится в тексте.

Немногим позднее пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил в комментарии "Громадському радио", что экипаж судна "Норд" ночью 9 апреля прибыл на автомобилях дипломатического корпуса РФ на КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымом.

Украинские пограничники не пропустили моряков на аннексированным полуостров, поскольку у них отсутствовали паспорта граждан Украины.

Слободян также добавил, что затем моряки не стали заезжать на территорию КПВВ, а вернулись обратно - на материковую Украину.

По данным пограничников, они остановились в гостинице в одном из городов близ админграницы с Крымом.

Напомним, ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд".



