Экипаж судна "Норд" пытались вывезти за границу: в ГПСУ рассказали подробности

Команда судна "Норд" попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Экипаж судна «Норд» пытались вывезти в РФ dpsu.gov.ua

В субботу вечером, 7 апреля, в Харьковской области пограничники задержали членов экипажа судна "Норд" , которых пытались вывезти в РФ представители российского Генерального консульства.

Команда судна "Норд", которое было задержано пограничниками 25 марта в Азовском море, попыталась покинуть территорию государства сегодня ночью через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины,

"Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", — отмечается в сообщении.

Так, вчера около 21.00 в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали в качестве пассажиров, вместо паспортных документов предъявили справки на возвращение в РФ.

Сотрудники Госпогранслужбы во время проверки установили, что владельцами документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права на пересечение границы.

За попытку нарушения государственной границы на лиц составлены протоколы по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Принимая во внимание то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, они не были пропущены через государственную границу и возвращены в тыл Украины", — отметили в ведомстве.

Ранее представитель владельца судна "Норд" Анна Шевелева сообщила, что украинская сторона гарантирует переход членам экипажа судна "Норд" в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам.

Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.