Экипажу крымского судна "Норд" пытаются передать украинские паспорта

По информации украинских чиновников, это пытаться сделать через дипломатов и адвокатов.

Экипажу судна "Норд" хотят передать документы граждан Украины

Оккупационные власти Крыма пытаются передать задержанному экипажу крымского судна "Норд" украинские паспорта, которые являются для них единственными легальными документами, через адвокатов и дипломатов.

"По ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационными властями РФ "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГНС Украины", - сообщил в Facebook постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Чиновник заявил, что моряки имеют паспорта граждан Украины, но оставили их дома перед рейсом.

По словам Бабина, договоренности между Украиной и Россией о пропуске членов экипажа через границу не существует.

Фото: скрин Facebook/Борис Бабин

Напомним, на границе члены экипажа показали удостоверения, выданные российским консульством. Это стало причиной для отказа в пересечении границы. Если бы крымские моряки предъявили паспорта граждан Украины, то смогли бы выехать в Россию.

Ранее представитель владельца судна "Норд" Анна Шевелева сообщила, что украинская сторона гарантирует переход членам экипажа судна "Норд" в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам.

Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.