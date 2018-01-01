Экологи предупреждают о приближении катастрофы: Украина может потерять питьевую воду

Днепр в Киеве будет гнить, цвести и становиться болотом, потому что от многочисленных дамб течения практически нет.

Экологи бьют тревогу, что Украина из-за непоправимых изменений может потерять питьевую воду.

Активисты предостерегают, что главная водная артерия страны река Днепр умирает, и зимой этот процесс только ускоряется, сообщает ТСН.

Под льдом в воде меньше кислорода, поэтому река труднее воспринимает сбросы ядовитых веществ – промышленных неочищенных стоков. Специалисты говорят, что это нужно запретить, потому что в воде можно найти все элементы таблицы Менделеева.

Река Лыбидь в Киеве, которая впадает в Днепр, фактически является городским сливным коллектором. Туда попадают не только канализация, но и неочищенные стоки с автомоек вместе с мощными фосфатами, маслами и бензином.

На Бортнической станции должны очищать стоки столицы, но не могут – ни от фосфатов, ни от нефтепродуктов, потому что механизмам 70 лет, и против современных стоков они бессильны. Кроме того, оборудование полностью отработало свой эксплуатационный срок. Станцию должны переоборудовать до 2025 года, а до тех пор Днепр в Киеве будет гнить, цвести и становиться болотом, потому что от многочисленных дамб течения практически нет.

Выводы ихтиологов также пугают – рыба ежегодно становится все более больной, и тоже из-за загрязнения. "В последнее время мы встречаем болезни, которые не были характерны. Увеличивается и количество паразитов, которые на рыбе встречаются", — констатируют специалисты. Предотвратить процессы нельзя, потому как на проверки загрязнителей существует мораторий, а экоинспекция по закону может проверять только планово, то есть предупреждая заранее. Низкие штрафы также не способствуют заботе о чистоте сточных вод на предприятиях.

К человеческому разгильдяйству прилагается также неотвратимое влияние глобального потепления, которое осушает реку. Поэтому о перспективах экологи говорят очень грустно – даже принятие новых стандартов мониторинга воды их не радует, потому лабораторное оборудование для труда по критериям ЕС появится не везде и не быстро, а концентрация отравы в Днепре только увеличивается.