Экономят на детях: в Кропивницком без отопления оставили 150 домов, включая детсады и школы

В городе в ближайшие дни ожидается похолодание.

В Кропивницком газовики отключили от газоснабжения пять городских котельных. Без отопления остались полторы сотни домов, среди которых детские сады и школы.

"14 марта в городе Кропивницкий из-за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 000 абонентов)", — сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Причиной стал долг в более чем 3 млн грн. По словам тепловиков, государство еще не вернуло им деньги за субсидии.

Местные жители в свою очередь пообещали выйти на акции протеста, ели газ не дадут.

По данным Sinoptik.ua, в городе в ближайшие дни ожидается похолодание до -13 градусов ночью.

В ГСЧС заявили, что подключение 4 котельных запланировано на 15 марта.

Напомним, в начале марта в Харькове из-за прорыва трубы без отопления остались десятки жилых домов. В частности, отопления не было в детско-юношеской спортивной школе, роддоме, медицинской части МВД, больнице, кожно-венерологическом диспансере и тубдиспансере.

А 24 и 25 февраля опять-таки в Харькове произошли порывы теплосети, в результате которых в без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.