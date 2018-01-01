Экс-агент ФСБ рассказал, как Россия осуществляет диверсии в Украине: видео

В СБУ заявили, что покушение на нардепа Игоря Мосийчука – дело рук российских киллеров.

Артем Дудко должен был спровоцировать украинских патриотов совершить теракт в Крыму фото: ТСН.ua

Российский киллер Артем Дудко сознался, что ФСБ РФ отправила его на территорию Украины для убийства. Одна из подобных диверсий российских спецслужб – покушение на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосиучука.

Контрразведчики сообщили в комментарии ТСН, что Дудко мог стать причиной для полномасштабного вторжения России на украинские территории.

"Идти на радикальные действия, убийства. Диверсии, теракты", - рассказывает бывший агент ФСБ Артем Дудко.

Этот гражданин России был завербованным агентом, которых ФСБ готовило в Крыму для дискредитации Украины. Это подтвердил "детектор лжи". Артем прямо с датчиками на теле рассказал, что с Украины оружие должно быть использовано для терактов, контролируемых Москвой. Фактически, это означает, что смерть гражданских готовила сама ФСБ, чтобы потом обвинить Украину. Впрочем, на территории России такие теракты были не редкость.

Атаки на посольство Польши в Украине, по словам Дудко, также проделки российских спецслужб. Намерения россиян – раскачать и без того шаткие польско-украинские взаимоотношения. Киллер уверяет, что выстрелы из гранатомета осуществлял не он, но знает, кто это сделал.

"Лицо, получившее задание, но не совершило никаких действий, освобождается от уголовной ответственности", - объясняет начальник управления СБУ в Волынской области Юрий Фелонюк.

Поэтому Дудко сейчас на свободе, но рассказать украинским спецслужбам может очень много интересного.

Напомним, ранее в Харьковской области на границе с Российской Федерацией курсант третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ страны Сергей Удовиченко, 1997 года рождения попросил политического убежища в Украине.