Экс-чиновник Шварценеггер проконсультирует Кличко в Киеве

Звезда Голливуда приедет в украинскую столицу через два месяца.

Шварценеггер даст пару-тройку советов Кличко Фото: securityconference.de

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер намерен в ближайшие пару месяцев посетить Киев.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал в эфире "Завтрак с 1+1", что поздравил "железного Арни" 30 июля с днем рождения, общаясь с ним в Skype.

Кличко добавил, что пригласил Шварценеггера в Киев, и он пообещал приехать.

"Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев", — сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что "Железный Арни", как бывший губернатор Калифорнии, сможет дать ему советы и ознакомиться с одним из красивейших городов мира.

Напомним, телеканал CNBS на своем YouTube-канале опубликовал эпичное видео; на нем известный актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер давит роскошный лимузин, управляя своим собственным танком.

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