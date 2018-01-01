Экс-депутат Госдумы Пономарев заявил о возможной причастности к убийству Бабченко экс-бойцов добробатов

Российский оппозиционер сказал, где необходимо искать убийцу журналиста.

Пономарев заявил, что убийцу Бабченко нужно искать в среде экс-бойцов АТО Фото: Facebook/Илья Пономарев

Бывший российский парламентарий Илья Пономарев, который проживает в Украине, заявил, что к убийству журналиста Аркадия Бабченко могут быть причастны бывшие участники украинских добровольческих батальонов.

"За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде", - заявил Пономарев.

Фото: скрин Facebook/Илья Пономарев

Напомним, последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Антон Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко - по его словам, журналист был застрелен, когда пошел в магазин за хлебом.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

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