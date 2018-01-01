Экс-депутат Верховной Рады лично проинспектировал Крымский мост: видео

Бывший регионал решил показать соотечественникам, что путепровод построен "качественно и на века".

Журавко решил показать свое восхищение Крымским мостом УНИАН

Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту , чтобы лично оценить состояние новоотстроенного объекта.

"Вы не представляете, какой большой поток транспорта идёт из России со стороны материка", - восклицает экс-нардеп в видео, опубликованном в YouTube.

Однако кадры, которые демонстрирует Журавко опровергают его слова – на полосе его движения и на встречном движении не наблюдается большого автомобильного потока.

Бывший украинский политик уверяет, что внимательно просмотрел мост и не сомневается, что построен он качественно. По словам Журавко, но хотел опровергнуть слова украинцев, которые распространяют информацию, что "моста не существует".

"Как производственник, и знающий производство, могу одно сказать, делают качественно, на века, и навсегда. И никакие лжеаналитики Украины, которые рассказывают, что, типа, мост развалится, либо же его не существует, и никогда не построят, - украинцы, не верьте!", - сказал он.

Экс-депутат отметил, что завидует крымчанам "белой завистью", и назвал Крымский мост "мегапроектом". Он также заявил, что Украина получила бы "колоссальную выгоду", если бы присоединилась к строительству.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов заявил, что в качестве компенсации за потерю Крыма Россия должна предоставить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать новый Крымский мост.

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