Экс-глава Донецкой области Жебривский назвал имя своего преемника

Бывший чиновник уверяет, что президент в скором времени подпишет указ о назначении.

Александр Куць может возглавить Донецкую область Фото: скриншот youtube.com Мариупольское Т

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Кабинет Министров 20 июня утвердил его преемника - генерала Службы безопасности Александра Куця.

"Это уже не секрет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (председателя Донецкой ОВЦА - ред.). Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и издаст указ. И тогда будет представлять в Донецкой области", - сказал Жебривский в комментарии 5 каналу.

Напомним, 11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности, которую в скором времени одобрил глава государства.

Затем 19 июня президент назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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