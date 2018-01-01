Экс-глава Генштаба ВСУ назвал тех, кто хотел разогнать Евромайдан силами армии

По словам Владимира Заманы, он в то время согласился исключительно на переброску военно-транспортных вертолетов "Ми-8" в город Васильков на Киевщине.

Стычка протествующих с правоохранителями во время Евромайдана АиФ

Бывший руководитель Генштаба ВСУ Владимир Замана, во время своего допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича , заявил о том, что в феврале 2014-го руководители Министерства обороны, СБУ и Генпрокуратуры Украины пытались направить армию на разгон активистов Евромайдана.

"Политическое руководство пыталось заставить меня ввести войска в Киев, заставить сделать это незаконным путем. Речь шла о привлечении Вооруженных сил к усилению объектов, наведение конституционного порядка в Киеве", - цитирует его агентство "Интерфакс Украина".

По словам Заманы, тогдашние министр обороны Павел Лебедев, глава СБУ Александр Якименко и генпрокурор Виктор Пшонка пытались убедить его, что законодательство Украины позволять применять армию для "наведения конституционного порядка".

"После перепалки (с Лебедевым – ред.) я заявил, что это распоряжение не предоставлю. В тот же день мне доложили, что президент Украины подписал указ о моем увольнении", — добавил Замана.

Он также утверждает, что согласился исключительно на переброску военно-транспортных вертолетов "Ми-8" в город Васильков на Киевшине.

Напомним, ранее другой свидетель по госзимене Януковича, экс-командующий ВМС Украины, "пролил свет" на роль Путина и Шойгу в аннексии Крыма.