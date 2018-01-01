Экс-глава ГФС Насиров в качестве президента намерен договориться с Путиным

Чиновник намерен подумать об участии в выборах главы государства.

Насиров собрался в президенты УНИАН

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что, возможно, примет участие в выборах президента Украины, которые пройдут в марте 2019 года.

"Каждый день думаю об этом все больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что, наверное, да… Я буду делать все, чтобы стать президентом", - заявил он в эфире телеканала 112 Украина.

На прямой вопрос о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2019 года, Насиров ответил несколько уклончиво.

"Дождемся, когда будет объявлено, что у нас происходят выборы, когда объявят регистрацию", - сказал экс-чиновник.

Насиров также отметил, что, на его взгляд, ему бы удалось найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

"Как президент федерации дзюдо - с Путиным, который любит дзюдо… Общий язык всегда находить нужно", - уточнил он.

Напомним, в начале марта 2017 года правоохранители задержали Насирова, его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривень.

Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривень, жена внесла деньги, и Насиров вышел на свободу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram