Экс-пленник поблагодарил за освобождение и объяснил, в чем причина войны на Донбассе и потери Крыма

Несмотря на все трудности плена, некоторые люди сумели там раскрыться и стали единой семьей, говорит бывший заложник боевиков.

Освобожденный украинский заложник Алексей Кириченко, который принимал участие в боях за Саур-Могилу в Донецкой области и был захвачен боевиками в сентябре 2014 года, выразил благодарность всем, кто приложил свои усилия для возвращения пленных домой.

""Для меня это какое-то чудо. Я еще не совсем, видимо, адекватный и не совсем понимаю, что происходит. Потому что утром мы, все пленные, которые сидели в Макеевке, мы ели баланду, а потом шесть часов сидели в автозаке, ехали в автозаке. и поэтому очень трудно поверить, что все это происходит на самом деле. Я хочу поблагодарить нашу светскую власть - господина президента и наше правительство. И хочу особо поблагодарить духовную власть. Потому что именно это единство, возможно, и дала тот результат — то, что нас освободили. Для меня это действительно очень волнительный день. Но эта радость не является полной. Поэтому что не все ребята вернулись сюда. Мы за эти год-два-три - кто сколько сидел - вместе мы стали единой семьей. И мне действительно рядом не хватает ребят, которые остались там. Господин президент уверяет и церковь, сделают все для того, чтобы ребята вернулись домой. Ну что же, мы будем в это действительно верить", — сказал Кириченко, сообщает "Прямий".

По его словам, несмотря на все трудности плена, некоторые люди сумели там раскрыться и стали единой семьей.

"Я видел ребят, которые по-настоящему находили Бога. Я видел людей, которые своими молитвами осуществляли чудо. Я видел людей, которые... Вы знаете, у нас очень много ребят там бросили курить. Они взялись за физкультуру. Я видел людей, которые начали писать замечательные просто стихи. Кто-то начал заниматься иностранными языками. И, вы знаете, я вижу, насколько большой, насколько мощный потенциал нашей нации, если такое действительно происходит", — отметил Кириченко.

Кроме того, он рассказал об опыте общения с сепаратистами.

"Я очень много общался с сепаратистами. Я никогда не скрывал своих взглядов. И я никак не мог понять, почему люди серьезно убеждают меня, что... Они не понимают, что плохого сделал Ленин. Меня на полном серьезе убеждали, что Сталин - это святой человек, и показывали православные иконы со Сталиным. Для меня это непонятно. Вы знаете, я вижу, я чувствую сердцем, что Украина еще недостаточно покаялась за грех коммунизма", — говорит он.

Он считает, что тот воинствующий атеизм, который проходил на украинской земле — очень большой грех перед Богом.

"И мне кажется, если бы люди это осознали — я не говорю о России, хотя бы в нас — такой беды, которая произошла на Донбассе и в Крыму, ее просто не было бы", — сказал Кириченко.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году масштабный обмен заложниками между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложники.