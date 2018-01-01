Экс-регионалы запустили в Сети акцию "Я не скорблю"

Некоторые пользователи соцсети присоединились к инициативе.

Бывшие члены Партии регионов отказались признавать украинские национальные праздники УНИАН

В День памяти и примирения, который ежегодно отмечается в Украине 8 мая и посвящен жертвам Второй мировой войны, бывшие депутаты от Партии регионов заявили, что не намерены скорбеть со всей страной.

"8-го мая я не скорблю. Для скорби есть 22-е июня. 9-го Мая праздную. В моей семье все годы, после окончания ВОВ День Победы отмечали именно так. Со слезами на глазах, но радостно и празднично. Потому что Победу вспоминать по-другому Победители и их потомки не могут. С наступающих Праздником всех! С наступающим Днём Победы!" - написал в Facebook экс-регионал Михаил Добкин.

Фото: Facebook/Михаил Добкин

К его инициативе присоединились некоторые пользователи, которые с помощью хештегов объединились в общую акцию "Я не скорблю". Сделала это и бывшая министр юстиции Елена Лукаш.

"День памяти и скорби для меня 22 июня. Сегодня точно не скорблю. День какой чудесный. С наступающим, Друзья мои! Слава Победителям! И пусть пока с грохотом вываливаются из некоторых шкафов фашистские скелеты со своими историями. И внуки-правнуки нацистов скорбят о поражениях своих "героев" ...и бегают вокруг, шакалята. Не долго осталось", - поддержала инициативу в соцсети экс-регионал Елена Лукаш.

Фото: Facebook/Елена Лукаш

В украинском сегменте Facebook появились сообщения пользователей, которые заявляли, что не хотят скорбеть, а намерены 9 мая весело праздновать День победы.

Фото: Facebook/Елена Лощенко

Фото: Facebook/Инна Иваночко

Фото: Facebook/Мирослава Бердник

Напомним, в 2015 году депутаты Рады приняли решение отмечать 9 мая в формате Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного еще со времен СССР Дня Победы в ВОВ. Таким образом, народные избранники определили 8-9 мая как дни чествования памяти всех жертв Третьего рейха.

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