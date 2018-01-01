Экс-замглавы СБУ пояснил, зачем силовики "убили" Бабченко

Он надеется, что доказательства о причастности России вскоре обнародуют.

Инсценировка смерти Бабченко была оправданной – экс-замглавы СБУ. УНИАН

Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун утверждает, что инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко была оправданной. Иначе провести такую спецоперацию было невозможно.

Целью было не только задокументировать посредников и заказчиков, но и продемонстрировать России, что Украина готова к подобным ситуациям, а также посмотреть на реакции Кремля, рассказал Ягун в эфире 24 канала.

"Контакты между заказчиками и исполнителями можно было обнаружить без инсценировки, но СБУ интересовал список из 30 человек, который заказчик пообещал предоставить после качественно выполненной работы. Но доказательств о причастности Кремля пока недостаточно", – отметил бывший СБУшник.

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Однако он надеется, что доказательства о причастности России вскоре обнародуют.

"Я очень надеюсь, что они появятся, потому что операция, которая была проведена, требует ответственности от Украины перед всем международным сообществом. Поэтому СБУ не открывает все доказательства, надеясь, что РФ сделает ошибки", – заявил экс-заместитель главы СБУ.

Он добавил, что он и зарубежные эксперты, которые ему звонили, сходятся во мнении, что операция была проведена безупречно. Ее минус лишь в том, что политики захотели использовать операцию для своего пиара.

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Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак отчитались перед иностранцами по "убийству" Бабченко. Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы, сообщили в ГПУ.

Ранее Германия потребовала от Украины доказательств по делу об "убийстве" Бабченко. В ФРГ обвинения по делу Бабченко считают очень серьезными.

Кроме того, МИД Литвы и ФРГ потребовали объяснений из-за инсценировки СБУ. Во всей этой истории единственным положительным моментом является то, что журналист жив, отметили в Литве.

Напомним, западные СМИ в унисон раскритиковали спецоперацию СБУ по "воскрешению" Аркадия Бабченко. Там считают, что это сильно дискредитирует украинскую власть и СМИ в глазах самых украинцев и мира, а также сыграет на руку Кремлю.

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