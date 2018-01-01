Экшн с задержанием наркоторговцев на Закарпатье: в полиции раскрыли детали спецоперации. Фото и видео

По предварительным подсчетам, изъятых наркотиков хватило бы на 150 тысяч доз.

В результате спецоперации по задержанию членов организованной группы наркоторговцев в Мукачево Закарпатской области правоохранители изъяли рекордную партию наркотиков на сумму 15 миллионов гривен.

По информации пресс-службы Нацполиции, было изъято 7,5 кг концентрата опия, что, по предварительным подсчетам, составляет 150 тысяч доз наркотиков.

В полиции подчеркнули, что злоумышленники поставляли наркотические препараты в Украину из Венгрии. Всего в рамках данной спецоперации было проведено 20 обысков, задержаны пять подозреваемых. Наркодельцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Мукачево с погоней и стрельбой задержали крупную банду наркоторговцев, которые занимались поставкой и изготовлением наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории Закарпатья, так и за пределами.

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