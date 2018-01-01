Эксперт назвал будущий главный "фронт" Путина в Украине

У президента России все подготовлено к войне, подчеркнул директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
У главы РФ все подготовлено к войне, но более актуальным для него является увеличение количества пророссийских людей во властных кругах нашей страны, рассказал литератор во время чата на "Главреде".
"Поэтому война низкой интенсивности будет продолжаться, но главным "фронтом" станет территория выборов в Украине", — отметил собеседник.
Ранее Валентин Бадрак выразил мнение, что Россию — государство без правил, пространство, где не действуют никакие законы, можно заставить что-то сделать полной изоляцией Владимира Путина.
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