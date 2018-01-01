Эксперт назвал один из самых действенных планов по разрешению конфликта на Донбассе

Трансформация ВСУ продолжается для того, чтобы действовать максимально эффективно, отметил экс-спикер Генштаба.

Один из самых действенных планов по разрешению конфликта на Донбассе — политико-дипломатический, полагает эксперт vk.com/klalnavsex

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что одним из самых действенных планов по разрешению конфликта на Донбассе является политико-дипломатический.

Силовой способ решения конфликта на востоке украинского государства — это путь в никуда, рассказал он в интервью "Обозревателю".

"Что касается возможностей, я достаточно осторожен в оценках, безусловно продолжается трансформация ВСУ, но на сегодняшний день для того, чтобы действовать максимально эффективно, не допускать лишних потерь среди личного состава и среди мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем оккупационной власти…", — отметил собеседник.

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд говорил, что президент РФ Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram