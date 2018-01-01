Трамп не сдаст Украину Путину - военный эксперт

Проблема нашей страны в том, что ее судьба де-факто может решаться за ее спиной, отметил эксперт.
Сейчас украинские интересы — это интересы западного мира, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".
"Проблема Украины в том, что ее судьба де-факто может решаться за ее спиной. Но не думаю, что Трамп пожертвует украинскими интересами…", — отметил собеседник.
Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Американский лидер уже рассказал, о чем будет говорить с российским коллегой.
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