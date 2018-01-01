Эксперт оценил шансы Украины на возврат Крыма: "Это вопрос времени"

Экс-глава украинского МИДа не сомневается, что аннексированный полуостров вернется в состав страны.

Владимир Огрызко убежден, что со временем Крым вернется в состав Украины Главред

Крым не переходил под юрисдикцию Российской Федерации , поэтому он был и остается частью украинской территории.

Такое заявление сделал руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде", добавив, что Россия напрочь состоит из империалистов, которые маскируются под маской либералов.

"Об этом свидетельствуют и резолюции многих международных организаций, включая ООН, и позиция многих ключевых игроков. По моему мнению, вопрос здесь только во времени. У меня нет никакого сомнения в том, что Крым вернется в Украину, по простой причине: если это не произойдет, мировой порядок, который длился после Второй мировой войны и который обеспечивал мир в Северной Атлантике, будет разрушено", - отметил эксперт.

Экс-чиновник убежден, что придет время и западные партнеры смогут повлиять на Россию.

"Я не думаю, что на это согласятся такие страны, как США, Германия, Франция или другие цивилизованного мира. Вопрос лишь в том, как быстро они поймут, что с такой Россией - агрессивной, коррумпированной, циничной - им не по пути", - суммировал он.

Напомним, во время чата на "Главреде" Владимир Огрызко заявил, что отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь очень негативные последствия для отношений Запада и РФ и спровоцирует "холодную войну".