Эксперт описал три этапа задержания Россией судов в Азовском море

Задержание украинского судна в Азовском море в среднем занимает 4-5 часов.

РФ задерживает суда в Азовском море ru.wikipedia.org

На сегодняшний день существует три этапа, на которых Россией останавливаются суда, идущие в Мариуполь или Бердянск , заявил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Сначала они ждут разрешения на проход через Керченский пролив в Азовское море. Сразу подчеркну, что Керченский пролив – это улица с односторонним движением, то есть двустороннего движения там нет: если из Азовского в Черное море идет караван, то все, кому надо в Азовское море, ждут. Обычное время ожидания при нормальной погоде составляло 2-3 часа", — рассказал он "Апострофу".

При этом чаще по времени задержание украинского судна в Азовском море в среднем занимает 4-5 часов.

"Далее — этап номер два, задержание в море. Появляется катер или корабль береговой охраны, пограничной службы ФСБ России, требует остановиться, на борт судна поднимается партия, проводит свои мероприятия. В среднем это длится 2-3 часа. Но есть существенная деталь: судно весит несколько десятков тысяч тонн. Чтобы затормозить, ему нужно от 30-40 минут до часа, а потом снова набрать скорость до крейсерской, то есть вообще теряется 4-5 часов. Дальше они берут груз в Бердянске или Мариуполе", — пояснил Клименко.

В то же время он добавил, что также бывают такие случаи, что судна задерживают и на обратном пути.

"Есть такие "счастливчики", которых останавливают для проверки второй раз, уже по дороге обратно. И наконец, после всего этого судно с грузом попадает на этап номер три – это якорная стоянка в Азовском море перед получением разрешения на проход по Керченскому проливу в Черное море", — заключил эксперт.

Напомним, ранее Клименко рассказал о новой тактике России в Азовском море.

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