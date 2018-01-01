"Все равно Украина будет с РФ или в РФ". Эксперт расшифровал слова Путина

Российский лидер часто намекает на общее прошлое и будущее соседних стран.

Андрей Клименко убежден, что Путин видит Украину сателлитом России Главред

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко считает , что заявление Владимира Путина о последствиях для Украины в случае военного наступления на оккупированные территории Донбасса является новым мессенджем российского президента.

Во время чата в "Главреде" Клименко подчеркнул, что Захар Прилепин во время "прямой линии" неспроста задал Путину вопрос об Украине.

"Мы понимаем, что господин Прилепин и господин Путин разыграли многоходовочку. Прилепин задал вопрос о том, что будет, поскольку у них там есть ощущение, что украинская армия воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные действия. А Путин отметил, что, если это случится, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности. Это — новое", - отметил он.

По словам Клименко, Путин не скрывает, что видит Украину в составе России или сателлитом своей страны, и полностью исключает вариант ее полной независимости.

"Путин опять настаивал, что у украинцев и россиян общее прошлое, говорил, что он уверен в том, что, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня — общее будущее. В данном случае эта фраза "переводится", что Украина рано или поздно будет либо сателлитом РФ, либо войдет в РФ", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в "Главреде" Клименко подчеркнул, что новый Крымский мост позволит России улучшить военную логистику на аннексированном полуострове и нарастить вооружение.

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