Эксперт рассказал, какие угрозы для Украины несет миротворческая операция на Донбассе

Миссия ООН связана с широким спектром вызовов безопасности Украины.

Миротворцы ООН, иллюстрация. un.org

миротворческой миссией Организации Объединенных Наций на оккупированном Донбассе не все так просто и однозначно.

Она связана с широким спектром вызовов безопасности Украины, некоторые из которых довольно серьезные и чувствительные.

Об этом пишет, эксперт центра исследования России, экс-посол Украины в Иране Александр Самарский в своей статье для ZN.UA.

По мнению автора. размещение международного контингента, независимо от того, на всей территории ЛДНР или только для начала по линии разграничения, будет означать выполнение проблем безопасности Минских договоренностей и поставит на повестку дня вопрос практической реализации их политической части.

Однако, автор уверен, что при этом контроль над деоккупированными украинскими территориями Киеву передан не будет. Он останется в руках нынешнего "руководства".

По словам автора, возможно, какая-то часть контроля будет передана временной международной администрации (структуры ООН/ОБСЕ), в частности, над организацией избирательного процесса.

"Но с этими структурами будут работать прежде всего те же "местные активисты" (провести на этих территориях нужных людей на нужные должности в условиях работы международной администрации намного проще, чем впихнуть российского шпиона, например, в офис украинского премьер-министра). Во всяком случае, руки российской агентуры, явной и не очень, останутся развязанными", — считает Самарский. — На выборах в органы местного самоуправления, которые, согласно Минским договоренностям, Киев обязан провести довольно оперативно, ставленники и просто приверженцы России уверенно займут основные должности и "будут рулить" ОРДЛО достаточно долго. Кремль обеспечит свой контроль над новоизбранными и в этот раз легитимными управленческими структурами, да еще и переведет бремя финансирования "деоккупированных" территорий на Украину и международные структуры. Основная стратегия Минских договоренностей будет реализована, как говорят, не мытьем, так катаньем".

Эксперт также отмечает, что прямой отказ Украины от выполнения политической части Минских договоренностей, в частности оперативного проведения выборов в органы местного самоуправления, может резко ухудшить ее отношения с ведущими странами Запада, прежде всего с Германией.

"Вероятность такого ухудшения (не важно, насколько глубокого и продолжительного) является еще одной, второй угрозой национальной безопасности Украины, связанной с проведением миротворческой операции", — подчеркнул автор.

Еще одной угрозой безопасности Украины, связанной с проведением миротворческой операции, является высокая вероятность одновременного с ним снятия с России экономических санкций. Но и это еще не все, отмечает автор сатьи.

По мнению автора, очерченный выше треугольник взаимосвязанных угроз, хотя и наиболее значимый, но полностью не исчерпывает спектра рисков, которые создает для Украины миротворческая операция. Среди них, например, все еще вероятное включение в состав миротворческого контингента российских военнослужащих. А следовательно, последние могут получить на Донбассе уже легальную прописку и продолжать вражескую деятельность на законных основаниях. Значительно вероятной и не намного менее вредоносной для Украины является участие в миротворческой операции союзников России по ОДКБ.

Также определенной угрозой, считает автор, являются и создаваемые миротворческой операцией благоприятные предпосылки для вложения обещанных Западом миллиардов в восстановление Донбасса.

"Это немалые средства. В погоне за ними украинская власть может прибегнуть к поспешным и неосмотрительным шагам", — отметил Самарский.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия уже готова ввести миротворческую миссию ООН на всю оккупированную территорию Донбасса, включая российско-украинскую границу.