Эксперт предупредил, когда стоит ждать обострения конфликта на Донбассе

По мнению специалиста, Россия всерьез ошиблась насчет способности Украины к вооруженному сопротивлению.

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Политический и экономический эксперт Тарас Загородний , отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", оценил вероятность нового обострения военного конфликта на востоке Украины после недавно закончившегося в России мирового футбольного первенства.

"Не думаю, что после Чемпионата мира по футболу произойдет новое обострение. После олимпиады в Сочи Россия думала, что в Украине все будет легкой прогулкой. Теперь она знает, что на ее агрессию будет мощный ответ. Кроме того, против Украины уже невозможна война без применения авиации. А этого России просто не дадут сделать", − считает эксперт.

По мнению Загороднего, российской верхушке и Владимиру Путину обострять конфликт на Донбассе невыгодно и нелогично до выборов президена и парламента Украины в 2019-м.

"Сейчас Путину нелогично идти на обострение. Думаю, он будет ждать президентских и парламентских выборов в Украине и искать пути, чтобы развернуть Украину на 180 градусов. Но это вряд ли получится. К тому же, если сейчас Россия пойдет на обострение ситуации, это будет значить, что Порошенко автоматически переизбирается на второй срок", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее эксперт назвал трех наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины, а также оценил вероятность краха экономики США и доллара.

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