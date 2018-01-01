Эксперт рассказал о целях России в Азовском море

Путин не отказался от идеи "Новороссии", полагает Клименко.

РФ преследует несколько целей в Азовском море, считает эксперт mns.gov.ua

Российская Федерация в Азовском море преследует несколько целей, первая, которая уже осуществляется — блокирование портов Бердянска и Мариуполя, по сути, это блокирование весомой части украинского экспорта (продукция металлургической и горно-металлургической промышленности, зерна).

Азовское море сейчас — "фактически русское озеро и Черное море, кстати, тоже", рассказал глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко во время чата на "Главреде".

"Это определение принадлежит не мне, а президенту Турции Эрдогану (Реджеп Тайип Эрдоган — Ред.). Появилось оно в 2015 году во время кризиса в отношениях Турции и Украины, связанного с тем, что турецкие ПВО (противовоздушная оборона — Ред.) сбили русский штурмовик (был сбит российский бомбардировщик Су-24 — Ред.), нарушивший воздушные границы Турции", — отметил аналитик.

Клименко подчеркнул, что РФ "имеет подавляющее преимущество и в акватории Азовского моря, и в акватории Черного моря, кроме того, что одна цель уже реализуется Россией — блокирование украинских портов (а это имеет целью провокацию экономической напряженности в украинском Приазовье)".

"… мы не имеем права в этой ситуации отбрасывать сценарий возможной военной атаки, высадки десанта или способствования тому, чтобы незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" устраивали провокации в тылу объединенной группировки сил на востоке Украины", — добавил главный редактор.

"Мы не имеем права сбрасывать со счетов военный сценарий. Более того, Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) не отказался от идеи "Новороссии". Уверен, что мы увидим попытки вновь реализовать эту идею, как минимум, через год во время предвыборной кампании в Украине, то есть перед выборами президента и парламента", — утверждает эксперт.

"Мы увидим, что в отдельных округах от Одессы до Мариуполя побеждает "Партия регионов" в ее сегодняшних различных реинкарнациях. Представьте себе: проходят выборы, около 50% получает кандидат от ПР, человек с пророссийскими взглядами, в этой связи возникают какие-то уличные конфликты, появляются люди в форме украинской армии, появляется оружие, кто-то в кого-то стреляет, пророссийски настроенные силы начинают кричать: "Путин. Приди!", а дальше — сами знаете, ведь все это мы видели в Крыму", — сказал он.

"К сожалению, действия России в Азовском море имеют легитимное правовое основание. Речь идет о том нелепый договоре, который Украина была вынуждена заключить с Россией — Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива", — объяснил аналитик.

"Он был подписан 24 декабря 2003 года президентом Кучмой (Леонид Кучма — Ред.) и президентом Путиным, а затем ратифицирован Верховной Радой Украины и Государственной Думой РФ 23 апреля 2004 года. Согласно этому договору, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации", — подчеркнул собеседник.

"В документе содержится тезис о том, что разграничиваются воды Азовского моря линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но за более чем десять лет, которые действует этот договор, линия границы так и не была определена, потому что Москва всячески блокировала этот процесс и не дала возможности прийти к согласию по этому вопросу. И такая же ситуация сложилась по акватории Керченского пролива", — заявил Клименко.

"Поэтому, согласно 2 ст. настоящего договора, военные корабли под флагом Украины или Российской Федерации пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства", — заявил эксперт.

"… военные корабли РФ, как и военные корабли Украины, имеют право до сих пор, несмотря на оккупацию Крыма и на то, что РФ цинично этот договор нарушила, когда построила без согласия Украины Керченский мост, находиться в любой точке Азовского моря. Фактически сегодня граница Украины в Азовском море проходит по линии прибоя", — добавил главный редактор.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко выразил мнение, что россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез укрепляют свои силы.

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