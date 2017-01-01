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Эксперт рассказал о новейшей военной аппаратуре РФ у Дебальцево

Сегодня, 13:56

В "ДНР" была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи.

Аурига
Мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига" informnapalm.org
На Донбассе, в районе подконтрольного боевикам "ДНР" города Дебальцево, была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига".

Станция предназначена для организации защищенной связи, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Мобильная станция "Аурига", как указано в ее технических характеристиках, способна работать автономно, разворачивается одним человеком за время около 10 минут с выходом по закрытым каналам видеосвязи при различной метеообстановке и в условиях высокогорья.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал об улучшении подготовки боевиков на Донбассе.
Теги:  
Тымчук, Донбасс, Россия, Аурига
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