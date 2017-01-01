Эксперт рассказал о новейшей военной аппаратуре РФ у Дебальцево

В "ДНР" была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи.

Мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига" informnapalm.org

На Донбассе, в районе подконтрольного боевикам "ДНР" города Дебальцево , была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига".

Станция предназначена для организации защищенной связи, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Мобильная станция "Аурига", как указано в ее технических характеристиках, способна работать автономно, разворачивается одним человеком за время около 10 минут с выходом по закрытым каналам видеосвязи при различной метеообстановке и в условиях высокогорья.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал об улучшении подготовки боевиков на Донбассе.