Эксперт рассказал, когда Константинополь рассмотрит вопрос церковной автокефалии Украине

По мнению специалиста, все зависит от заседания Священного синода.

Иллюстративное фото "ТСН"

Священный синод Константинопольского патриархата в сентябре нынешнего года будет обсуждать вопрос о предоставлении украинского томоса (церковной автокефалии).

Соответствующее мнение озвучил религиовед Александр Саган. "По официальному заявлению патриарха Варфоломея, на синоде, который состоится в начале сентября, должны говорить о вопросах Матери-церкви. Такая формулировка чаще всего применима к Киевской метрополии. После должно быть голосования за томос для Украины. Есть все основания надеяться на положительный результат", − цитирует его портал "Gazeta".

Кроме того, Саган выразил уверенность в том, что власти Российской Федерации никак не сможет повлиять на решение Варфоломея и Синода.

"Константинополь настроен решительно и поддерживает Украину Очередное подтверждение этому прозвучало в выступлении Гальского митрополита Эммануила. Он возглавлял делегацию Константинопольского патриархата, которая приезжала в Киев на 1030-летие со дня крещения Киевской Руси. Эммануил сказал, что Украинская церковь имеет право на свое место среди поместных церквей. Вселенский патриархат не смог оставаться слепым и глухим к обращениям, которые повторяются более четверти века", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что патриарх Филарет назвал точные сроки получения автокефалии.

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