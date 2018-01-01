Эксперт разъяснил ситуацию с АТО после подписания закона по Донбассу

В документе нет четкой формулировки, что в нашей стране идет война, подчеркнул Снегирев.

Закон о реинтеграции Донбасса не дает дорожной карты освобождения захваченной части Донбасс, отметил эксперт Reuters

После подписания президентом Петром Порошенко принятого Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса фактически статус антитеррористической операции остается, нельзя говорить, что она изменилась на отпор и сдерживание агрессии.

В документе нет четкой формулировки, что в Украине идет военный конфликт, написал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев "Главреду".

"… закон не дает дорожной карты освобождения территорий и понимания, как будет происходить реинтеграция, а лишь уточняет правовой статус ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) и характер военной операции", — отметил эксперт.

По его данным, глава государства говорил, что документ не идет вразрез с Минскими соглашениям, "хотя в законе прописано расширение полномочий для силовых структур, и это противоречит мирному характеру возвращения территорий".

"В законе нет четкой формулировки, что в Украине война и военный конфликт. Есть понятие об отпоре, сдерживании агрессии и обеспечении национальной безопасности и обороны", — добавил Снегирев.

"Главное, несмотря на то, что Порошенко подписал закон, в него еще будут вноситься изменения. Президент отметил, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных Сил и других силовых подразделений. В частности, президент распорядился подкармливать нормативные акты во исполнение закона до 1 апреля", — говорится в материале.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что закон о реинтеграции Донбасса систематизирует применение армии для выполнения тех задач, которые они выполняли в зоне антитеррористической операции, и изменение формата основной операции, на востоке нашей страны после завершения АТО будет операция Объединенных сил,