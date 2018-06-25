Эксперт спрогнозировал, где на Донбассе обострится ситуация

На востоке нашей страны в боях принимают участие спецназовцы МВД России, отметил Снегирев.

На Донбассе будет локальное обострение, спрогнозировал эксперт Reuters

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев спрогнозировал, что на Донбассе, скорее всего, будет локальное обострение ситуации на Стахановско-Первомайском и Донецко-Мариупольском направлениях.

На Стахановском направлении происходит передислокация сил противника, рассказал эксперт в эфире "Эспрессо.TV".

"Именно в эти дни происходит ротация регулярных частей российских войск. У них устоявшаяся практика делать ротацию с 24 по 27-ое. Сейчас из Луганска ушла колонна. Это свидетельствует о том, что будет заходить "свежее мясо", — отметил собеседник.

По его словам, в боях сейчас принимают участие спецназовцы МВД России. "Также за последние два месяца прошли учения снайперских пар на Макеевском тактическом полигоне. Снайперы относятся к батальону "Спарта" и другим подразделениям боевиков "ДНР", — добавил Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что на захваченной террористами "ЛНР" земле были учения "подразделений спецназначения". "В ближайшие два-три дня будут проходить батальонно-тактические учения возле села Бугаевка. Там будут задействованы танковые подразделения оккупантов", — подчеркнул он.

"Скорее всего, мы будем иметь локальное обострение именно на Стахановско-Первомайском направлении и соответственно на Донецко-Мариупольском направлении. Это локальные обострения, которые не связаны, например, с событиями вокруг Чемпионата мира по футболу", — сказал сопредседатель "Правої справи".

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд говорил, что президент РФ Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.

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