Эксперты назвали главные причины высокой смертности в результате ДТП с маршрутками

В украинских маршрутках можно увидеть конструктивные чудеса, явно не предусмотренные разработчиками.

Последствия смертельного ДТП в Житомирской области фото: zhitomir.info

Результаты краш-тестов свидетельствуют о том, что в ДТП больше травм традиционно получает тот, кто не был пристегнут ремнем безопасности. Даже если автобус переворачивается, а пассажиры выполнили это простое требование, то они имеют очень высокие шансы выжить.

Вместе с тем в украинских маршрутках можно увидеть конструктивные чудеса, явно не предусмотренные разработчиками, например дополнительные деревянные скамейки на сварных рамах, говорится в материале ТСН.

Ни для кого не секрет, что большинство бусов когда-то были грузовыми, которые потом переделали под пассажирские и неизвестно как получили разрешения на перевозку людей. Поэтому в таких автобусах пассажиров везут так же, как перевозят груз.

Эксперты делают вывод о том, что это является одной из главных причин высокой смертности при ДТП – такие маршрутки не способны обеспечить элементарную безопасность людей внутри.

Еще одной важной причиной является усталость или здоровье водителей. Фельдшер киевской автостанции уверяет, что в 8:00 утра проверяла водителя, что погиб в Житомирской области вместе с 9 пассажирами своего буса. "Мельничук. У него давление в пределах нормы, пульс в пределах нормы. Он был трезвый. Очень адекватный спокойный человек. Я его помню, как выглядит, я его знаю, он очень высокого роста – под два метра", - рассказала женщина.

В то же время проверить маршрутки и документы сложно, поскольку в Украине действует мораторий, и браться за перевозчиков чиновники имеют право только после чрезвычайных случаев.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП с человеческими жертвами - в общей сложности четыре громких ДТП унесли жизни 21 украинца.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram