Повторную проверку выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы, осуществленных в 2015-16 годах, проводили на участках ВВС "Волчанск" и "Золочев" Харьковской области.







Об этом говорится в статье на сайте "5 канала".



Повторную проверку выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы, осуществленных в 2015-16 годах, проводили на участках ВВС "Волчанск" и "Золочев" Харьковской области. Это те сегменты украинско-российского рубежа, относительно которых возникли вопросы во время первой экспертизы, на основании которой в прошлом году задержали офицеров Госпогранслужбы и генподрядчиков.



Старший офицер сектора административного и специального строительства Управления строительства АДПСУ Александр Мицкевич сообщил, что необходимость повторной экспертизы возникла из-за "грубые нарушения первой в 2016-м, которую делал лично детектив НАБУ вместе с экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз": "Они замеряли фактически выполненные работы не в тех объемах, в которых нужно было согласно Государственных строительных норм. Делали один замер, умножали его на расстояние вместо необходимых, например, двадцати".



"Чтобы делать экспертные оценки по будівництвка нужно иметь высшее строительное образование, получить соответствующий сертификат. Без специальных знаний и приборов это невозможно. Здесь недостаточно изучать геометрию в школе. Поэтому замеры следователя нельзя брать как входные данные для экспертизы", - рассказывает адвокат Валерий Кострюков, который представляет интересы Заместителя директора департамента - начальника управления строительства Александра Атаманюка.



Более того, по словам адвоката, во время судебного заседания на вопрос судьи: "есть Ли сертификаты и разрешения от Министерства юстиции на проведение экспертизы?" детектив НАБУ ответил, что нет.



Повторные замеры проведены независимыми экспертами с ГП "Укргосстройэкспертиза". Замеры делали специальным прибором – курвиметром (прибор для измерения длин кривых линий и размерных единиц), который прошел проверку на исправность и имел соответствующий подтверждающий документ, а также по электронной и обычной рулеткой, которые также прошли стандартизацию, говорится в статье.



"Это серьезная работа, которая, в любом случае, будет отличаться от первой экспертизы. Я уверен, что разница будет существенная, ведь вторая проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, эксперты предупреждены об уголовной ответственности, – рассказывает адвокат Валерий Кострюков. – Мы приглашали на повторную экспертизу, детектива НАБУ, представителей САП и Генпрокуратуры. Однако они ответили неосведомленностью, присутствуя на судебном заседании во время оглашения определения о проведении экспертизы и, даже получив документальное подтверждение этого. Более того, они были категорически против такой проверки, ведь ее результаты могут опровергнуть позицию обвинения".

"Официальный отчет от экспертов поступит в суд для дальнейшего изучения дела. И если по ее результатам установят, что никаких нарушений выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы с РФ в 2015-16 годах не было, возникнет вопрос: на каких основаниях людей закрывали в СИЗО?" - говорится в статье.



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