Эксперты проверили состояние психики Надежды Савченко - адвокат

Как сказал адвокат Дмитрий Бугай, всего экспертиза будет состоять из двух этапов.

Надежда Савченко 24 Канал

В Киевском институте судебных экспертиз в четверг, 5 апреля, прошла психофизиологическая экспертиза Надежды Савченко , однако ее предполагаемый допрос с использованием полиграфа ("детектора лжи") не состоялся.

Об этом заявил один из адвокатов нардепа, Дмитрий Бугай. Он пояснил, что вся экспертиза проходит в два этапа – проверка психологического здоровья и допрос на полиграфе, сообщает портал "Гордон". Бугай сказал, что второй этап так и не начался, поскольку защите Савченко не позволили ознакомиться с материалами дела и они не смогли должным образом подготовиться к допросу.

Адвокат также добавил, что проверка психофизиологическая проходила в закрытом режиме.

Ранее Вера, сестра Надежды Савченко, рассказала о состоянии ее здоровья в СИЗО. Кроме того, взял самоотвод адвокат нардепа Виктор Чевгуз.

Напомним, 23 марта в Киеве суд решил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти. В ходе заседания 29 марта меру пресечения суд оставил без изменений.