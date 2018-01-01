Эксперты рассказали, могла ли спецоперация СБУ с "убийством" Бабченко быть инсценировкой

Эксперты анализируют ситуацию и размышляют, не могла ли спецоперация быть инсценировкой СБУ.

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О необходимости власти полнее отчитаться обо всех обстоятельствах спецоперации по задержанию заказчика убийства журналиста Аркадия Бабченко сразу заговорили международные эксперты.

От этого будет зависеть репутация Украины и то, как быстро восстановится доверие к силовикам, пишет ТСН.

Эксперты анализируют ситуацию и размышляют, не могла ли спецоперация быть инсценировкой СБУ.

Отмечается, что саму пресс-конференцию, а также встречу президента с Бабченко, украинцы восприняли как политическую саморекламу. Политологи считают, что необходимо разобраться, не навредило ли это Украине, правильно ли расставили акценты в подаче информации, последовательности.

Также эксперты указывают и на другие мелкие недостатки, которые порождают сомнения, — интересна логика заказчика, который лично приехал в город, почему он сам передавал деньги из рук в руки, почему выбор пал именно на этого "киллера", если наверняка есть и более проверенные люди.

Некоторые также считают, что спецоперация — не шоу и называют ее показательной. Правозащитники, в свою очередь, рассчитывают на эффективный судебный процесс.

31 мая суд назначил Борису Герману, которого подозревают в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, содержание под стражей сроком на два месяца без права на залог.

Вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

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