Элитные авто и угрозы журналистам. В Киеве отпраздновали день рождения скандального митрополита: видео

С самого утра во дворе возле резиденции владыки Павла одна за другой парковались дорогие иномарки.

В Киеве отпраздновали день рождения скандального митрополита Скриншот

Недавно в Киево-Печерской лавре отпраздновали день рождения скандального митрополита Павла

Ежегодно в этот день к архиерею идут гости с дарами, а незваных гостей неприветливо встречает охрана обители, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты рассказали, что с самого утра во дворе возле резиденции владыки Павла одна за другой парковались дорогие иномарки, а гости с подарками и цветами спешили на день рождения. Приезжали люди известные и состоятельные — политики, бизнесмены и церковные меценаты. Большинство с охраной, которая пытается сохранять покой своих хозяев.

Просто во время съемок двое охранников одного из гостей на "Майбахе" за 4 млн гривен зажали оператора ТСН в кольцо и угрожали физической расправой, запрещали снимать и заставляли удалить видео.

Уже под вечер празднование переместилось в монастырскую трапезную, а во дворе снова появились десятки дорогих автомобилей.

В 2011 г., на 50-летний юбилей владыки Павла, громко праздновали в одном из столичных отелей, где сняли три банкетных зала и собрали больше полутысячи человек. Гостей тогда развлекали Таисия Повалий и Стас Михайлов, а в подарок церковник получил "Мерседес" представительского класса, который на то время стоил 700 тысяч евро. Уже в следующем году митрополиту подарили "Лексус", а на торжество съехался весь деловой и политический бомонд столицы.

Каждый раз на этих событиях журналистам не рады — работникам СМИ угрожают и запрещают снимать. Два года назад люди в рясе с прослушкой в ухе препятствовали записи, дальше двор наполнили странные молодые люди и, наконец, журналистам разбили камеры с угрозами "башку отбить". В этом году обошлось без рукоприкладства, а с трапезной звучали песни — одной из первых там затянули песню про Сулико.

Напомним, ранее наместник Лавры "отметился" скандальным заявлением.

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