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"Еще будут заморозки": прогноз погоды в Украине до конца апреля от народного синоптика

Сегодня, 11:49

По его словам, земля еще не прогрелась, как и воздух.

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Апрель-2018 будет холодным по сравнению с прошлыми годами. 1zoom.ru
По сравнению с прошлыми годами в 2018 году апрель выдастся холодным.

"Но днем температура будет доходить до 18 градусов тепла. Это радует. Дождей станет меньше. Они будут кратковременными. В конце месяца потеплеет до 24 градусов", – рассказал Gazeta.ua народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, земля еще не прогрелась, как и воздух. "Паводки, которые мы наблюдаем в ряде регионов, покрыли грунт. А под водой – лед. Черниговщина и север Луганщины еще со снегом. В народе говорят так: самая удачная посадка картофеля, когда крапива растет на четверть. А лук стоит сажать до цветения вишни", – рекомендует синоптик.

Горбань допускает заморозки на пять день после Пасхи и 17 апреля.

Напомним, в Китае придумали технологию управления погодой. Тестируется технология, которая может увеличивать количество осадков на Тибетском плато.
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погода, прогноз погоды, заморозки, Леонид Горбань
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