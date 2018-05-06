"Еще не голод". Замминистра заявил о дефиците продовольствия на Донбассе

По словам чиновника, ООН сворачивает программу помощи продуктами питания в зоне военного конфликта.

Юрий Гримчак считает, что на Донбассе люди почти голодают УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак сообщил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей местные жители страдают от острой нехватки качественных продуктов питания.

"Это еще не голод, но для нормального функционирования человеку нужны овощи, фрукты, мясо, рыба и так далее. Сегодня значительная часть людей на оккупированной территории не может получить этот необходимый для нормального функционирования организма набор продуктов", - отметил он в интервью "Апострофу".

По словам Гримчака, ситуация в регионе остается сложной и будет лишь усугубляться, поскольку ООН сворачивает программу гуманитарных поставок продовольствия.

"Координатор гуманитарных программ ООН в нашей стране Нил Вокер сказал, что в связи с недостаточностью финансирования они сворачивают помощь продуктами питания на оккупированную территорию", - подчеркнул чиновник.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о результатах совещания с командирами на линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса. Он заявил о готовности к деоккупации и реинтеграции региона.

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