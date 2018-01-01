Еще одна смерть на учениях. На Житомирщине скончался сержант запаса ДШВ

По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.
По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности, сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в Facebook.
"Присутствующие военные врачи предприняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось. Руководство командования Десантно-штурмовых войск и отдельной аэромобильной бригады выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти сержанта запаса Андрея Яковлевича Киприана", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что военный механик-водитель на БМП наехал на сослуживца-контрактника 1996 года рождения на общевойсковом полигоне ПГТ Гончаровское на Черниговщине.
Напомним, в Ровно в воинской части нашли тело солдата-контрактника с простреленной головой.
Читайте наши новости в Facebook