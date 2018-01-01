Еще одна смерть на учениях. На Житомирщине скончался сержант запаса ДШВ

По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

На Житомирщине скончался сержант запаса ДШВ Gazeta.ua

В субботу, 5 мая, во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений Десантно-штурмовых войск в Житомирской области , у 44-летнего сержанта запаса Андрея Киприана остановилось сердце.

По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности, сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в Facebook.

"Присутствующие военные врачи предприняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось. Руководство командования Десантно-штурмовых войск и отдельной аэромобильной бригады выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти сержанта запаса Андрея Яковлевича Киприана", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что военный механик-водитель на БМП наехал на сослуживца-контрактника 1996 года рождения на общевойсковом полигоне ПГТ Гончаровское на Черниговщине.

Напомним, в Ровно в воинской части нашли тело солдата-контрактника с простреленной головой.

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